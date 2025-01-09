Биткоины осужденного экс-следователя СКР Тамбиева начали переходить в доход РФ

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Судебные приставы начали передавать России биткоины бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева, которого осудили по делу о рекордной взятке. Об этом пишет ТАСС.

Исполнительное производство было открыто по решению суда, согласно которому в доход государства обращается криптовалюта на сумму более одного миллиарда рублей. На данный момент биткоины хранятся на аппаратном кошельке Ledger Nano X.

Кроме того, с Тамбиева взыскиваются 15 тысяч рублей исполнительных сборов.

Возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району Тамбиева арестовали в марте 2022 года. Выяснилось, что он в процессе расследования дела Infraud Organization вымогал и получил у фигурантов взятку в криптовалюте. Сам Тамбиев вину не признал, а получение денег отрицает.

Также арестовали и экс-следователя Кристину Ляховенко. По версии следствия, она незаконно передала изъятые электронные носители информации, чтобы найти в них криптовалюту и перевести адреса электронных криптокошельков Тамбиева.

В результате Тамбиева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, приговорив к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Ляховенко назначили 9 лет колонии.

