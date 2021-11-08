Нижегородский апелляционный суд признал законным отказ в передаче Уилана США

11:40
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который отказал в передаче осужденного Пола Уилана США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Судебная коллегия определила: постановление Верховного суда Мордовии оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", – отметил судья.
Ранее суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в Соединенные Штаты. Орган направил запрос в Минюст с просьбой узнать, готовы ли США принять осужденного и будет ли он отбывать там наказание, назначенное судом РФ. Защита Уилана обжаловала решение.
Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб.
При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Свою вину американец не признал и посчитал свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.
В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
Пол Уилан получил 16 лет колонии за шпионаж в России
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