Нижегородский апелляционный суд признал законным отказ в передаче Уилана США

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным решение Верховного суда Мордовии, который отказал в передаче осужденного Пола Уилана США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судебная коллегия определила: постановление Верховного суда Мордовии оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов – без удовлетворения", – отметил судья.

Ранее суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в Соединенные Штаты. Орган направил запрос в Минюст с просьбой узнать, готовы ли США принять осужденного и будет ли он отбывать там наказание, назначенное судом РФ. Защита Уилана обжаловала решение.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Его обвинили в шпионаже в пользу американских спецслужб.

При задержании он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Свою вину американец не признал и посчитал свое задержание провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его брат рассказал, что Пол приехал в Россию на свадьбу своего друга.

В 2020 году Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

