Верховный суд РФ встал на сторону актера Козловского в споре о дискредитации армии

Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Верховный суд России признал законным решение об удовлетворении иска актера Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталию Бородину, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд оставил решение без изменения, отклонив жалобу Бородина, который написал в своем телеграм-канале, что намерен подготовить жалобу на имя председателя Верховного суда РФ.

Конфликт между Козловским и Бородиным начался в апреле 2023 года. Глава ФПБК заявил, что актер публично осуждал проведение спецоперации и призвал Генпрокуратуру проверить его по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Артист, в свою очередь, отметил, что слова, которые проверяют на предмет экстремизма, были сказаны на площадке сериала "Карамора" во время объяснения актерам их задачи. Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В июне того же года Бородин призвал завести уголовное дело на актера за заведомо ложный донос и обратился в правоохранительные органы для расследования обвинений в своей адрес.

В сентябре 2023 года стало известно, что Козловский выиграл суд у Бородина, его иск удовлетворили частично. Порочащими честь были признаны посты Бородина в телеграм-канале о призывах со стороны артиста к уличным акциям, а также о его поддержке в адрес Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Главу ФПБК обязали удалить данные материалы, выложить в телеграм-канале опровержение, в котором будет упомянуто решение суда, и выплатить один рубль.

Бородин, в свою очередь, отказался выплачивать рубль до прохождения всех инстанций, заявив, что намерен "судиться до конца".

