Прокуратура попросила продлить арест Башкировой, сбившей трех детей в Солнцеве

15:22
Фото: пресс-служба Тверского районного суда
Прокуратура попросила суд продлить на полгода арест Валерии Башкировой, которая в июле сбила трех детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево.
"Прокуратура Москвы просила оставить меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную Валерии Башкировой, без изменения, продлив срок ее действия на шесть месяцев с момента поступления дела в суд", – сказали в ведомстве.
Кроме того, обвинительная сторона возразила в рассмотрении уголовного дела девушки в особом порядке судебного разбирательства.
Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Башкировой по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").
Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.
Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее на два месяца в СИЗО. Позже срок ареста Башкировой был продлен до 16 октября 2021 года.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение девушке, сбившей трех детей в Солнцеве
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