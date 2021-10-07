Прокуратура попросила продлить арест Башкировой, сбившей трех детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Прокуратура попросила суд продлить на полгода арест Валерии Башкировой, которая в июле сбила трех детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево.

"Прокуратура Москвы просила оставить меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную Валерии Башкировой, без изменения, продлив срок ее действия на шесть месяцев с момента поступления дела в суд", – сказали в ведомстве.

Кроме того, обвинительная сторона возразила в рассмотрении уголовного дела девушки в особом порядке судебного разбирательства.

Ранее столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Башкировой по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц").

Смертельное ДТП произошло 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 19-летняя Башкирова. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии, позже двое из них скончались.

Сначала девушку отправили под домашний арест, однако 19 июля суд принял решение перевести ее на два месяца в СИЗО. Позже срок ареста Башкировой был продлен до 16 октября 2021 года.

