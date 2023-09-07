07 сентября, 18:07Происшествия
Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам лишения свободы
Фото: 123RF/gioiak2
Суд в Бостоне назначил гражданину РФ Владиславу Клюшину девять лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.
Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе украденных и непубличных данных с участием нескольких сообщников.
Прокуратура требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы, а адвокат Клюшина предлагал три года с зачетом уже отбытых двух с половиной.
В декабре 2021 года россиянина экстрадировали из Швейцарии в США. Его задержали в Цюрихе. Во время перелета Клюшина сопровождали полицейские Штатов.
Россиянина обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые являлись его сообщниками.
13 февраля присяжные суда в Бостоне вынесли обвинительный вердикт Клюшину. Его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.
На следующий день защита Клюшина сообщила о намерении обжаловать его приговор.
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