Суд в США приговорил россиянина Клюшина к 9 годам лишения свободы

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Суд в Бостоне назначил гражданину РФ Владиславу Клюшину девять лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Учредителя IT-компании "М13" в США обвинили в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе украденных и непубличных данных с участием нескольких сообщников.

Прокуратура требовала для обвиняемого 14 лет лишения свободы, а адвокат Клюшина предлагал три года с зачетом уже отбытых двух с половиной.

В декабре 2021 года россиянина экстрадировали из Швейцарии в США. Его задержали в Цюрихе. Во время перелета Клюшина сопровождали полицейские Штатов.

Россиянина обвинили в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких людей, которые являлись его сообщниками.

13 февраля присяжные суда в Бостоне вынесли обвинительный вердикт Клюшину. Его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

На следующий день защита Клюшина сообщила о намерении обжаловать его приговор.