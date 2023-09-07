Новое дело "скопинского маньяка" снова рассмотрят в суде в закрытом режиме

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Скопинский районный суд Рязанской области рассмотрит новое дело об убийстве в доме "скопинского маньяка" Виктора Мохова, которое произошло летом 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По информации источника, дело рассмотрят примерно 19 сентября в закрытом режиме. До этого материалы дела были возвращены прокурорам из-за возможной переквалификации статьи.

"По уголовному делу в отношении трех жителей Скопина, один из которых обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, а двое других – в заранее не обещанном укрывательстве в совершении особо тяжкого преступления (статья 111 часть 4, статья 316 часть 2 УК РФ)", – сказано в заявлении.

Как сообщает пресс-служба, обвиняемым по окончании предварительного следствия было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных.

Ранее Мохова отправили под домашний арест в августе 2022 года по делу об укрывательстве убийства. По словам подозреваемого, Мохов действовал вместе с ним, оказав помощь в сокрытии преступления.

1 сентября ему изменили меру пресечения на содержание под стражей из-за нарушения условий ареста. По данным СК, Мохов выходил в Сеть и общался с другим фигурантом, который проходит по делу в качестве свидетеля.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале около 4 лет. Все это время он избивал и насиловал заложниц. Жертвам маньяка случайно удалось передать на волю записку, 4 мая 2004 года их освободили.

Мохов был осужден на 16 лет и 10 месяцев. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2021 года.

"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства