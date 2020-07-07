Защита Ивана Сафронова обжалует арест

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Адвокаты намерены обжаловать решение Лефортовского суда столицы о заключении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова под стражу. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Обжалуем арест", – заявил адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова задержали по подозрению в государственной измене утром во вторник, 7 июля.

В ФСБ заявили, что бывший журналист мог работать на одну из американских спецслужб. При этом в "Роскосмосе" заявили, что к секретным данным доступа у Сафронова не было.

Вечером во вторник, 7 июля, Лефортовский суд Москвы приговорил советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к аресту на один месяц и 30 суток – до 6 сентября. На суде подозреваемый не признал свою вину.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, экс-журналист будет содержаться в СИЗО "Лефортово". Там же его поместят на карантин.

