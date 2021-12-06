Бывший вице-президент "ПИК" переведен под домашний арест

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Бывший вице-президент группы компаний "ПИК" Александр Лефель переведен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы Александру Лефелю изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок до 7 февраля", – говорится в сообщении.

О задержании Александра Лефеля стало известно 8 октября. Его обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере у группы компаний "ПИК", где ранее Лефель занимал должность вице-президента.

Застройщик оценил ущерб от действий обвиняемого в 100 миллионов рублей.