Суд арестовал бывшего вице-президента "ПИК" Лефеля

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Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего вице-президента группы компаний "ПИК" Александра Лефеля, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 7 декабря 2021 года", – говорится в сообщении.

О задержании директора по развитию регионов группы компаний "Самолет" Александра Лефеля стало известно 8 октября. Его обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере у группы компаний "ПИК", где ранее Лефель занимал должность вице-президента.

Застройщик оценивает ущерб от действий обвиняемого в 100 миллионов рублей. По статье о мошенничестве в особо крупном размере Лефелю грозит до 10 лет колонии.