Ущерб по делу бывшего вице-президента "ПИК" Лефеля оценили в 100 млн рублей

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Застройщик "ПИК" оценивает ущерб по результатам действий своего бывшего вице-президента Александара Лефеля в 100 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Сотрудники службы безопасности компании установили факты злоупотреблений со стороны бывшего вице-президента в период 2017–2018 годов при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядной организацией на строительство ЖК в Санкт-Петербурге.
Представитель компании уточнил, что были обнаружены факты мошеннического расходования средств компании, включая деньги дольщиков на стадии нулевого цикла.
Также в компании отметили, что следствие вменяет Лефелю два эпизода мошенничества, сообщает ТАСС.
В пятницу, 8 октября, стало известно, что бывший вице-президент группы компаний "ПИК" Александр Лефель задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
В суде отметили, что Лефель является директором по развитию регионов ПАО ГК "Самолет". По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до 10 лет колонии.
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве бывшему вице-президенту "ПИК" Лефелю
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