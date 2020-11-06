Правозащитник рассказал, куда могут этапировать Ефремова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников прокомментировал Москве 24 перевод Ефремова из СИЗО в колонию для дальнейшего отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы.

"По моим сведениям, Ефремов действительно писал заявление, что хочет отбывать наказание в СИЗО, но действительно вся прерогатива остается за Федеральной службой исполнения наказания. По идее, его должны отправить куда-то недалеко. Это может быть Рязанская область, Тверская. Бывает и Владимирская область", – рассказал Мельников.

Он подчеркнул, что информация об этапировании осужденного в колонию не раскрывается. Это, по его словам, происходит для того, чтобы заключенный не сбежал. Мельников подчеркнул, что по регламенту информация держится втайне от адвокатов и родственников до места прибытия осужденного в колонию. Обычно она не разглашается в течение нескольких суток, уточнил специалист.

Ранее стало известно, что Ефремова отправили из СИЗО-5 в колонию. Незадолго до этого Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора актеру. Уведомление необходимо для этапирования осужденного.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.

Ефремову назначили наказание в виде восьми лет колонии. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.

