Суд в Нидерландах вынесет решение по делу MH17 до конца 2022 года

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Судебное решение по делу о крушении пассажирского самолета Boeing в Донбассе в 2014 году будет вынесено до 15 декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стейнхейса.

По его словам, прокуратура представит обвинительное заключение в середине ноября или начале декабря текущего года. Далее, с 7 марта 2022 года, суд начнет заслушивать выступления стороны защиты. Итоговые слушания начнутся 6 июня 2022 года.

"Обычно суд выносит решение через две недели после завершения слушаний, однако в таком объемном деле это невозможно. На данном этапе нельзя сказать, сколько времени потребуется суду для вынесения вердикта. Поэтому суд установил три возможные даты. Первая дата – это 22 сентября 2022 года. Если суд будет не готов, то вторая дата – это 17 ноября 2022 года, и третья дата – это 15 декабря 2022 года", – сказал Стейнхейс.

Он уточнил, что нидерландским судом к делу были приобщены новые документы, которые были представлены следствием.

"Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, которые были доступны прокуратуре, но ранее не были включены в досье", – пояснил судья.

Также Стейнхейс сообщил, что несколько недель назад скончался один из свидетелей по делу, чье состояние здоровья ранее уже вызывало опасения.

Ранее суд в Нидерландах озвучил версию крушения Boeing в Донбассе. В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации рейса МН17, которая привела к гибели всех находившихся на борту 298 человек.

