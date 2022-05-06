Следствие попросило суд заочно арестовать журналиста Невзорова за фейки о ВС РФ

Фото: youtube/Александр Невзоров

Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) по делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах, сообщает РИА Новости. Судебное заседание состоится 6 мая.

Ранее Невзорова объявили в розыск. Однако, по данным на 14:40, на сайте Интерпола он не числится среди людей, на которых выдан международный ордер на арест.

В марте стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста за фейки о действиях вооруженных сил РФ во время специальной операции на Украине.

22 апреля Минюст России внес Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.