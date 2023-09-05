Обвиняемому в укрывательстве Дарьи Треповой продлили домашний арест до октября

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Суд в Санкт-Петербурге на месяц продлил домашний арест Дмитрию Касинцеву, которого обвиняют в укрывательстве Дарьи Треповой после совершенного ею теракта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Дмитрию Касинцеву. <...> Срок меры – 11.10.2023", – говорится в сообщении.

2 апреля этого года в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга произошел теракт. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали.

Было возбуждено уголовное дело. В рамках расследования задержали Дарью Трепову: она подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Позже ее отправили в СИЗО.

Также был задержан Дмитрий Касинцев, к которому Трепова пришла после совершения теракта. Он знал, что та причастна к случившемуся, но скрывал ее и сообщал полицейским ложную информацию о местонахождении девушки. Затем его отправили под домашний арест.



Следствие по делу о теракте в отношении Треповой продлили до 2 декабря