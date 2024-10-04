Суд арестовал организатора преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу организатора преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex Сергея Иванова, передает пресс-служба суда.

Отмечается, что Иванова арестовали до 30 ноября 2024 года.

Арестованный обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), частью 3 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), частью 2 статьи 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей"), а также по подпунктам "а", "б" части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

Уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex было возбуждено 2 октября. По данным следствия, в 2013 году фигуранты, используя знания в области банковской деятельности, создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, которые и использовали в своих преступлениях.

Суд уже отправил под домашний арест других фигурантов дела, среди них – Александр Терещенко, Руслан Ореховский, Роман Ореховский, а также Елена Полякова и Артем Лысенко.