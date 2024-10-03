Суд Москвы отправил под домашний арест фигуранта дела криптобиржи Cryptex о создании ОПС

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы отправил под домашний арест Александра Терещенко – фигуранта дела криптобиржи Cryptex о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина будет находиться под домашним арестом 1 месяц 28 суток, то есть до 28 ноября. Он подозревается по четырем статьям УК России.

Следователи 2 октября возбудили уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex. По версии правоохранителей, фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Их основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры, которые с помощью сервисов легализовывали свой преступный доход.

В ходе обысков в Санкт-Петербурге по делу о незаконном обороте криптобиржей Cryptex полицейские изъяли более 1,5 миллиарда рублей. Также в собственности фигурантов дела обнаружены вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, а также катера и снегоходы.