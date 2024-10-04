Суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд Москвы отправил под домашний арест еще двух фигурантов уголовного дела криптовалютной биржи Cryptex, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Так, в отношении Лысенко Артема Викторовича была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 27 суток, до 30 ноября 2024 года. На этот период ему установлены определенные запреты и ограничения.

Кроме того, в отношении Поляковой Елены Леонидовны избрана аналогичная мера пресечения в виде домашнего ареста до 30 ноября.

СК возбудил дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex 2 октября. По версии правоохранителей, фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. При этом их основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры.

В ходе обысков в Санкт-Петербурге по делу о незаконном обороте криптобиржей полицейские изъяли более 1,5 миллиарда рублей. Также в собственности фигурантов дела были обнаружены вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы.

Позже суд отправил под домашний арест до 28 ноября одного из фигурантов дела – Александра Терещенко. Подозреваемым Руслану Ореховскому и Роману Ореховскому была избрана та же мера пресечения в виде домашнего ареста.