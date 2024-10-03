Суд в Москве отправил под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В Замоскворецком суде Москвы было принято решение отправить под домашний арест еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Так, подозреваемым Ореховскому Руслану Витальевичу и Ореховскому Роману Витальевичу была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 28 ноября этого года с установлением на этот период определенных запретов и ограничений.

При этом ранее суд отправил под домашний арест другого фигуранта дела – Александра Терещенко. Он также будет находиться под арестом 1 месяц 28 суток, до 28 ноября.

СК возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex 2 октября. По версии правоохранителей, фигуранты вели незаконную деятельность по обмену валют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Отмечается, что их основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры.

Позже в ходе обысков в Санкт-Петербурге по делу о незаконном обороте криптобиржей полицейские изъяли более 1,5 миллиарда рублей. Также в собственности фигурантов дела были обнаружены вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы.