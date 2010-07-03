Суд проверит законность ареста матери оставленного ночью в парке мальчика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд проверит законность ареста матери шестилетнего мальчика, который провел ночь в парке "Лосиный остров", рассказала пресс-секретарь Преображенского суда Александра Савельева.

Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 14 марта в 10:00 в Мосгорсуде, сообщает Агентство "Москва". Ранее суд санкционировал арест Надежды Куликовой до 18 апреля. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство.

Утром 18 февраля женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе последнего заехала туда. Ребенок убежал и не вернулся. Было возбуждено дело по факту исчезновения ребенка.

Позднее мальчик вышел к автозаправочной станции, где его заметили взрослые и рассказали о местонахождении ребенка. Мать мальчика доставили в следственные органы для допроса.

По информации СК, при осмотре машины женщины следователи изъяли три рулона скотча, нож, фрагменты волос с поверхности детского кресла и один след руки с пластиковой бутылки. Назначены экспертизы.

Сам мальчик считает, что за попытку убить собаку мать отвела его в лес, привязала к дереву и одела на голову мешок. Но он сумел освободиться. Про мешок на голове говорили и взрослые, нашедшие ребенка на следующий день.

Сперва мальчика хотели передать бабушке. Однако по требованию СК это решение отменили, поскольку криминалисты еще не разобрались, какую роль в произошедшем сыграл каждый из членов семьи.