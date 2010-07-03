Прокурор просит более трех лет колонии для обвиняемого в насилии над полицейским Беглеца

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Гособвинитель в ходе прений по делу обвиняемого в нападении на полицейского во время несогласованной акции 27 июля в столице Данилы Беглеца попросил суд назначить ему три года и два месяца колонии общего режима, сообщает Агентство "Москва".

"Прошу учесть суд характер преступления и данные о личности, и наличие на иждивении двоих детей", – заявил гособвинитель.

На предварительном заседании обвиняемый сознался в содеянном и попросил суд рассмотреть дело в особом порядке.

По данным следствия, Беглец толкнул рукой полицейского и причинил тому боль. Изначально ему также инкриминировалось участие в массовых беспорядках, но в итоге это обвинение ему предъявлять не стали.

Помимо Беглеца, по делам, связанным с правонарушениями на данной акции, проходят: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Валерий Костенок, Эдуард Малишевский и Никита Чирцов.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование уголовного дела о применении насилия к сотрудникам Росгвардии в отношении участника несогласованной акции в столице 27 июля Ивана Подкопаева.

Несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.