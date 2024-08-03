Суд арестовал первого фигуранта дела сенатора Савельева в марте

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого фигуранта дела о подготовке убийства бизнесмена, в организации которой обвиняется сенатор Дмитрий Савельев, в марте 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

В материалах дела указано, что оно было воздуждено по факту организации убийства по найму бизнесмена Сергея Ионова 19 марта текущего года.

Уже 21 числа того же месяца Замоскворецкий суд Москвы принял решение об аресте Юрия Нефедова на два месяца. Таким образом, он должен был оставаться под стражей до 19 мая 2024-го.

Однако спустя некоторое время данное решение было признано законным, а мера пресечения для Нефедова была продлена.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации убийства на два месяца, до 2 октября. Немногим ранее суд предъявил сенатору обвинение в организации приготовления к убийству.

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил Савельева неприкосновенности. Соответствующее решение было вынесено в ходе закрытой части заседания СФ. Сенатора задержали сразу же после этого на выходе из зала.

По версии следствия, в августе прошлого года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, СМИ уточнили, что предполагаемой жертвой сенатора стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

