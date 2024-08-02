Сенатору Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сенатору Дмитрию Савельеву предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству. Ходатайство об избрании ему ареста рассматривается в зале Басманного суда Москвы.

Во время заседания сенатору предъявили обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Организация приготовления к убийству").

"Ходатайство будет рассмотрено при участии обвиняемого Савельева", – указал судья Тимур Вахрамеев.

Ранее в столичный суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении сенатора.

Совет Федерации лишил Савельева неприкосновенности по просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова. Сразу после выхода из зала заседаний СФ 2 августа сенатора задержали по подозрению в причастности к организации убийства.

По версии следствия, в августе прошлого года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, как отмечали СМИ, предполагаемой жертвой сенатора стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

