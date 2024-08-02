Задержанный сенатор Савельев сказал, что факты против него сфабрикованы

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Факты против сенатора Дмитрия Савельева были сфабрикованы, заявил сам задержанный представитель Совфеда. Его слова передал сенатор Вячеслав Тимченко в беседе с РБК.

Также Савельев отверг обвинения в убийстве, назвав свое преследование необоснованным. В ответ на это председатель СФ Валентина Матвиенко сказала, что не сенаторы принимают решение об осуждении, а суд.

"Поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы", – добавил Тимченко.

По версии следствия, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя Сергея Ионова. Последний ранее был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером сенатора.

Полицейские узнали о планах Савельева и инсценировали убийство, а потом изобличили заказчика и организаторов преступления. По факту подготовки к убийству возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Совфед лишил сенатора неприкосновенности. Его задержали 2 августа на выходе из зала заседаний СФ, где были подведены итоги весенней сессии.

