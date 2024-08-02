СК РФ попросил суд арестовать сенатора Савельева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении сенатора Дмитрия Савельева. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

"Столичный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении члена Совета Федерации Федерального собрания РФ", – говорится в сообщении.

Прошение следствия суд будет рассматривать в закрытом режиме.

Совфед лишил Савельева неприкосновенности по просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова. Сразу же после выхода из зала заседаний СФ 2 августа сенатора задержали по подозрению в причастности к организации убийства.

По данным следствия, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. СМИ писали, что предполагаемой жертвой сенатора является Сергей Ионов, который ранее был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

Полицейские узнали о планах Савельева и инсценировали убийство, а потом изобличили заказчика и организаторов преступления. По факту подготовки к убийству было возбуждено уголовное дело.

