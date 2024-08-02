Появилось видео, снятое за несколько минут до задержания сенатора Савельева

Видео: телеграм-канал SHOT

В Сети появилось видео, снятое за несколько минут до задержания сенатора Дмитрия Савельева.

В ролике зафиксирован момент завершения заседания Совфеда, когда представители верхней палаты парламента устроили овации. В этот момент в зале появляется генпрокурор Игорь Краснов, который далее попросил снять неприкосновенность с Савельева.

Спустя время сенатора задержали, но этот момент на видео уже не попал.

По версии силовиков, сенатор от Тульской области в августе 2023 года спланировал убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которого еще в 2022 году осудили за растрату 1,6 миллиона рублей.

Организовать преступление он, по данным СК, поручил своему знакомому, которому за это полагалось денежное вознаграждение. Полицейские узнали об этом и инсценировали убийство, а потом изобличили заказчика и организаторов. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

