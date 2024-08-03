Сенатор Савельев прописан в квартире на Пречистенской набережной у своих детей

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Сенатор Дмитрий Савельев, арестованный по обвинению в организации убийства, официально прописан в шестикомнатной квартире площадью 247 квадратных метров, расположенной в доме элитного класса на Пречистенской набережной, сообщает ТАСС.

Согласно документам, собственниками этой квартиры являются два ребенка сенатора – они владеют равными долями недвижимости. В декларации о доходах Савельева за 2021 год значится столичная квартира, подаренная детям, при этом находится она в пользовании у сенатора, его супруги и их несовершеннолетнего ребенка.

Кадастровая стоимость этой квартиры сейчас составляет 242 764 265,45 рубля. Сенатор купил ее и передал в собственность детям чуть более 12 лет назад. В настоящее время в этом доме "индивидуального проекта" на треть меньшая по размеру 4-комнатная квартира на том же этаже, что и у сенатора, выставлена на продажу за 166 миллионов рублей, что составляет чуть меньше 1 миллиона рублей за квадратный метр.

Согласно декларации о доходах сенатора за 2021 года, он, его жена и трое детей владели жилым домом площадью 489 квадратных метров в Великобритании. У семьи сенатора на тот момент был в собственности дом площадью 248 квадратных метров.

Накануне Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации убийства на два месяца, до 2 октября. Немногим ранее суд предъявил сенатору обвинение в организации приготовления к убийству.

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил Савельева неприкосновенности. Соответствующее решение было вынесено в ходе закрытой части заседания СФ. Сенатора задержали сразу же после этого на выходе из зала.

По версии следствия, в августе прошлого года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, СМИ уточнили, что предполагаемой жертвой сенатора стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

