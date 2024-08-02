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02 августа, 16:58

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РИА Новости: сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии

Сенатор Савельев имел в пользовании дом в Британии – СМИ

Фото: tula.er.ru

Семья сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в 2020 году имела в пользовании дом площадью 489 квадратных метров в Великобритании. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что жилой дом находился в пользовании сенатора, его супруги, а также трех его детей с 2016 года.

Основная недвижимость Савельева при этом записана на детей. Речь идет об участке 130 соток, жилом доме площадью 1 321 квадратный метр, гостевом доме площадью 258 "квадратов", бане, гараже, сторожке, квартире 247 квадратных метров, а также нескольких участках для размещения объектов торговли. Самый большой из них имеет площадь почти 121 тысячу квадратных метров.

В долевой собственности у Савельева в 2020 году были лишь нежилые помещения и здания.

Кроме того, по состоянию на 2020 год Савельев владел только автомобилем "Жигули". Внедорожник класса люкс Range Rover и мотоцикл Harley-Davidson FLSTC были записаны на супругу сенатора. Ранее он владел автомобилями премиум-класса Mercedes-Benz S-Class и Maybach 57, но к 2020 году перестал быть их собственником.

По версии силовиков, сенатор от Тульской области спланировал убийство своего бывшего бизнес-партнера Сергея Ионова, которого в 2022 году осудили за растрату в особо крупном размере в одной из фирм. В августе прошлого года Савельев поручил своему знакомому организовать убийство предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Правоохранители организовали комплекс мероприятий и подготовили инсценировку убийства. После того как Савельеву сообщили о совершении преступления, он передал соучастнику вознаграждение.

В связи с причастностью Савельева к организации убийства Совет Федерации лишил его неприкосновенности. Соответствующее решение было вынесено в ходе закрытой части заседания. Савельева задержали на выходе из зала заседания СФ. Как после сообщили в СК, на сенатора завели уголовное дело. По данным СМИ, СК в ближайшее время направит в Басманный районный суд Москвы ходатайство о его аресте.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также уточнил, что вопрос об отстранении сенатора в повестке Совета Федерации не стоит, так как его вина пока не доказана. Кроме того, он уточнил, что полномочия Савельева истекают осенью.

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