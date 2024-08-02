Суд арестовал сенатора Савельева по делу о приготовлении убийства

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы арестовал сенатора Дмитрия Савельева по делу о приготовлении к организации убийства на два месяца, до 2 октября.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Савельева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 октября", – заявил судья в рамках заседания.

Немногим ранее суд предъявил сенатору обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Организация приготовления к убийству").

По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил Савельева неприкосновенности. Соответствующее решение было вынесено в ходе закрытой части заседания СФ. Сенатора задержали сразу же после этого на выходе из зала.

По версии следствия, в августе прошлого года Савельев поручил своему знакомому за денежное вознаграждение убить предпринимателя. При этом, СМИ уточнили, что предполагаемой жертвой сенатора стал Сергей Ионов, который был осужден за растрату 1,6 миллиона рублей и когда-то являлся бизнес-партнером подозреваемого.

