Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе ГСМ в Норильске

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Арбитражный суд Красноярского края перенес на 17 июня рассмотрение иска Росрыболовства к дочке "Норникеля" АО "НТЭК" о компенсации ущерба биоресурсам при разливе топлива в Норильске в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что заседание перенесено в связи с ходатайством регионального управления прокуратуры. В период до 17 июня планируется изучить текст мирового соглашения.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизация находившегося на ремонте резервуара с дизтопливом. Разлилось более 20 тысяч тонн горючего. В "Норникеле" предположили, что причиной разлива стало таяние вечной мерзлоты, спровоцировавшее деформацию резервуара.

В ходе расследования директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован. В отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина возбудили уголовное дело о халатности.

В августе 2021 года Росрыболовство подало иск к АО "НТЭК. Во время первого судебного заседания стороны договорились провести переговоры о мировом соглашении. Позже рассмотрение дела неоднократно переносили в целях подготовки соответствующего документа.

В апреле 2022 года суд удовлетворил ходатайство Росрыболовства об увеличении исковых требований на 311 миллионов рублей. Первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 миллиарда рублей.

