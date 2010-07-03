Суд отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа

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Суд шведского города Уппсала 3 июня отказал прокуратуре в аресте основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. При этом расследование дела против Ассанжа продолжится. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании", – заявила судья.

Она добавила, что на данный момент заочный арест Ассанжа "представляется непропорциональной мерой". В свою очередь, адвокат Ассанжа заявила о его готовности сотрудничать со шведским следствием.

Ранее Джулиана Ассанжа перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш. По данным WikiLeaks, здоровье Ассанжа серьезно подорвано после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека".

До этого главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме. По его словам, основатель Wikileaks подавлен, но не сломлен. Храфнссон также поведал, что на свежем воздухе Ассанж проводит всего полчаса в день.

С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.

По заявлению американского Минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.

