Суд отказал прокуратуре в аресте Джулиана Ассанжа

Суд шведского города Уппсала 3 июня отказал прокуратуре в аресте основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. При этом расследование дела против Ассанжа продолжится. Об этом сообщает РИА Новости.
"Одним из оснований прокуратуры для запроса на арест была необходимость продолжать расследование, однако предыдущий ордер на арест был выдан, когда Ассанж находился в посольстве Эквадора, в то время как сейчас он отбывает тюремное заключение в Великобритании", – заявила судья.
Она добавила, что на данный момент заочный арест Ассанжа "представляется непропорциональной мерой". В свою очередь, адвокат Ассанжа заявила о его готовности сотрудничать со шведским следствием.
Ранее Джулиана Ассанжа перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш. По данным WikiLeaks, здоровье Ассанжа серьезно подорвано после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, "несовместимых с базовыми правами человека".
До этого главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон рассказал о состоянии Ассанжа в тюрьме. По его словам, основатель Wikileaks подавлен, но не сломлен. Храфнссон также поведал, что на свежем воздухе Ассанж проводит всего полчаса в день.
С июня 2012 года Ассанж, обвиненный в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд.
По заявлению американского Минюста, в США Ассанж обвиняется в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. 1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.