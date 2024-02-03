Суд избрал запрет определенных действий педиатру по делу о фейках о ВС РФ

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Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий врачу одной из поликлиник по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.

Накануне глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту. Поводом стали высказывания, сделанные педиатром на приеме пациентов.

В СМИ появилась информация, что врач во время приема пациентов негативно высказывалась по поводу деятельности российской армии в зоне проведения СВО. Узнав, что семилетний мальчик скучает по папе, который погиб в ходе спецоперации, она усмехнулась и высказалась о правомерности действий украинских формирований, сообщали журналисты.

Ранее депутаты ГД приняли закон, согласно которому граждан будут лишать имущества за фейки о ВС России. Поправки будут внесены в статью 104.1 УК РФ.

Уточняется, что имущество начнут конфисковать у тех, кто распространял ложные сведения о российской армии или публично призывал к угрожающей безопасности государства деятельности. В пояснительной записке указано, что речь идет о средствах и имуществе, нажитых преступным путем.

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