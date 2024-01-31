ГД приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы приняли закон о лишении граждан имущества за фейки о российской армии. Поправки внесут в статью 104.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно документу, имущество будут конфисковывать у тех, кто распространял ложные данные о ВС РФ или публично призывал к деятельности, которая угрожает безопасности государства.

Из пояснительно записки следует, что в данном проекте речь идет не о любых средствах или имуществе, а именно о тех, которые были нажиты преступным путем. Под инициативой было поставлено 395 подписей.

24 января депутаты утвердили проект в первом чтении. Авторами инициативы вместе со спикером палаты Вячеславом Володиным стали заместитель председателя Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и другие парламентарии.

Законопроект концептуально поддержали в том числе в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.

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