В Госдуму внесен законопроект о лишении имущества за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

В Госдуму внесли законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений. Такой документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Законопроект направлен на защиту обороноспособности, безопасности и конституционного строя России.

В целях пресечения финансирования преступлений, а также другой деятельности, направленной против безопасности страны, инициатива предлагает дополнить УК РФ механизмом, который предусматривает конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.

Законопроект устанавливает повышенную уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России. Предлагается отнести все преступления диверсионной направленности к преступлениям против безопасности РФ.

Также проект предлагает лишать госнаград за призывы к нарушению целостности России и реабилитацию нацизма. Предлагается лишать госнаград за фейки и дискредитацию Вооруженных сил страны, призывы к экстремистской деятельности и к введению санкций против России.

Авторами инициативы стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава "Единой России" Владимир Васильев, глава КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты. Законопроект концептуально поддержали в Следственном комитете РФ, Генпрокуратуре, Минюсте и Росфинмониторинге.

Ранее лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российской армии, призывы к экстремизму и введение санкций. Документом предполагается внести изменения в Уголовный или Уголовно-процессуальный кодексы.

До этого сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной работе утвердила проект отзыва на предложение о конфискации имущества у россиян, которых осудили по статье о дискредитации ВС РФ и призывах к деятельности, направленной против безопасности России. В материале предлагалось конфисковать имущество у тех, кто совершил подобные деяния из корыстных целей, а также по политическим, идеологическим, расовым мотивам.



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