02 февраля, 18:34Происшествия
Бастрыкин поручил завести дело против педиатра о дискредитации ВС РФ
Фото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра одной из поликлиник о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.
В СМИ появилась информация, что врач во время приема пациентов негативно высказывалась по поводу деятельности российской армии в зоне проведения СВО. Узнав, что семилетний мальчик скучает по папе, который погиб в ходе спецоперации, она усмехнулась и высказалась о правомерности действий украинских формирований, сообщали журналисты.
В связи с этим Бастрыкин поручил руководителю главка СК РФ по Москве Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства инцидента. Ход и результаты предварительного следствия контролируются в центральном аппарате ведомства.
Ранее депутаты ГД приняли закон, согласно которому граждан будут лишать имущества за фейки о ВС России. Поправки будут внесены в статью 104.1 УК РФ.
Уточняется, что имущество начнут конфисковать у тех, кто распространял ложные сведения о российской армии или публично призывал к угрожающей безопасности государства деятельности. В пояснительной записке указано, что речь идет о средствах и имуществе, нажитых преступным путем.
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