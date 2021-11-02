Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по делу о госизмене

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Печерский районный суд Киева избрал новую меру пресечения главе политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку в виде личного обязательства по уголовному делу о государственной измене, сообщает ТАСС.

Он должен будет прибывать по каждому требованию в органы досудебного следствия, прокуратуры или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без ведома следственного прокурора или судьи. Эта мера будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Тем не менее Медведчук продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом по второму уголовному делу.

Ранее Медведчук назвал незаконным и безосновательным факт избрания ему судом Киева новой меры пресечения.

В октябре Печерский районный суд Киева отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря. Судья Вита Бортницкая отказала в удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

До этого украинские правоохранители предъявили главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" новое обвинение – в госизмене и содействии террористической организации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые обвинения в адрес Медведчука попыткой Киева свести политические счеты с конкурентом.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал санкции против лидера политсовета партии ОПЗЖ на Украине противоправным абсурдом. Он подчеркнул, что Медведчук является одним из немногих украинских политиков, который выступает за восстановление отношений между Москвой и Киевом.