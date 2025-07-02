Сооснователь "Смысловых галлюцинаций" Бурдин осужден за поножовщину

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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, Бурдин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

В ноябре прошлого года музыканта задержали за нападение на человека. Как рассказал потерпевший Алексей Кривокорытов, все произошло в квартире их общего с Бурдиным знакомого, где находились пять человек. Все они были в состоянии алкогольного опьянения.

В какой-то момент Кривокорытова ударили ножом в бок, однако он не помнит, кто это был. После этого участники инцидента увели мужчину в ванную и вызвали скорую помощь с полицией.

Один из свидетелей пояснил, что не видел, как Бурдин взял столовый нож, однако уточнил, что тот держал его в правой руке. Музыкант свою вину признал в полном объеме.

В январе 2025 года Бурдина арестовали, в следующем месяце срок заключения под стражей был продлен. При этом гособвинение запросило для Бурдина четыре года колонии.