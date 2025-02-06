Суд продлил арест сооснователю группы "Смысловые галлюцинации" Бурдину

Фото: vk.com/Владимир Бурдин

Суд Екатеринбурга продлил сооснователю рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимиру Бурдину арест до 11 марта, передает РИА Новости.

По данным судебной инстанции, Бурдин обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Между тем в ходе заседания он заявил, что действовал в состоянии аффекта.

"Могу объяснить в двух словах: когда я теряю очки, считайте это состояние аффекта, я слепну. Слепой, хромой, а на меня два здоровых амбала. Я даже не понял, как это произошло. Умышленным бы я это и не назвал, несколько ударов не было", – сказал музыкант.

СМИ писали, что в ноябре 2024 года Бурдин напал на человека, после чего его задержали и якобы отправили на принудительное лечение. В январе Свердловский областной суд арестовал исполнителя. По данным следствия, свою вину обвиняемый признал в полном объеме, также он был ранее знаком с потерпевшим.

