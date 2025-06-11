Обвинение запросило 4 года колонии для сооснователя "Смысловых галлюцинаций" Бурдина

Фото: vk.com/Владимир Бурдин

Государственное обвинение запросило 4 года колонии общего режима для сооснователя музыкальной группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

11 июня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга проходит вторая часть прений, выступает защита, объяснила собеседница СМИ. Бурдина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Потерпевший по этому делу Алексей Кривокорытов рассказывал, что не помнит, кто ударил его ножом. По его словам, все произошло в квартире их общего с Бурдиным знакомого, где находились пять человек. Он уточнил, что все были в состоянии алкогольного опьянения.

Кривокорытов заявил, что удар ножом пришелся на правый бок, после этого участники инцидента отвели его в ванную и вызвали скорую помощь с полицией.

Один из свидетелей также пояснил суду, что не видел, как Бурдин взял столовый нож, но помнил, как музыкант держал его в правой руке. Фигурант признал свою вину в полном объеме и заявил, что готов выплатить Кривокорытову компенсацию. Он объяснял, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда.

Инцидент, по данным СМИ, произошел в конце 2024 года. После этого музыканта задержали и заключили под стражу. Бурдин объяснял, что действовал в состоянии аффекта.

По его словам, когда он теряет очки, то "слепнет". В тот момент на него якобы шли "два здоровых амбала", поэтому он даже не понял, как все произошло. Также он подчеркнул, что не может назвать свое преступление умышленным, так как нескольких ударов не было.

