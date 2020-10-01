Суд прекратил дело соадминистратора проекта "Омбудсмен полиции" Худякова

01 октября, 16:19
Фото: соцсети
Вологодский городской суд прекратил уголовное дело в отношении соадминистратора проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова за истечением срока давности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Максима Пашкова.
Мужчину арестовали весной текущего года по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов". Он был направлен в СИЗО, но потом был отпущен под подписку о невыезде.
В мае был арестован создатель паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов в связи с появившимися сведениями о вымогательстве 300 тысяч рублей у сотрудника полиции за нераспространение фотографий личного характера. Потерпевший отказался выполнять требование Воронцова, и тот разместил компрометирующие фото мужчины в своем в паблике. До этого Воронцов стал фигурантом уголовного дела в связи с фейком о коронавирусе, который появился в группе "Омбудсмен полиции".
31 июля суд продлил арест Владимиру Воронцову до 6 ноября. Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия. В СК считают, что при более мягкой мере пресечения Воронцов может продолжить заниматься преступной деятельностью или угрожать свидетелям.
"Московский патруль": суд в столице арестовал основателя "Омбудсмена полиции"
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