В Москве пойдет под суд мужчина, выбросивший с 16-го этажа жену и ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Перед судом в Москве предстанет мужчина, который выбросил из окна свою жену и маленькую дочь. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В ведомстве подтвердили, что у подозреваемого есть проблемы с психическим здоровьем, поэтому в момент происшествия он не мог осознавать, что делает, и контролировать свои действия.

Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Инцидент произошел 25 августа 2024 года на Красноказарменной улице. По версии силовиков, 39-летний подозреваемый, находясь в неадекватном состоянии, выбросил 36-летнюю жену и грудного ребенка с 16-го этажа, а после продолжил кидать вниз вещи.

Его задержали в рамках возбужденного уголовного дела и предоставили медпомощь перед тем, как отвезти в отделение. После допроса мужчине предъявили обвинения и назначили психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Арест подсудимого был произведен 29 августа.