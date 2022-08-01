Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев – СМИ

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Российские суды отменяют решения о депортации украинцев в связи с отсутствием фактической возможности их исполнения, сообщает "Коммерсант".

В материале говорится, что из-за нарушения миграционного законодательства граждан Украины в настоящее время содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Так как после начала спецоперации их высылка на Украину стала невозможна, только в одном центре Московской области находятся 113 человек.

Уточняется, что до этого ЦВСИГ выдворял украинских граждан, которые нарушили закон. Руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы (МХГ) Роман Киселев подчеркнул, что это стало невозможно, так как лишать их свободы нелегитимно.

Кроме того, украинцы, у которых нет документов, в настоящее время не могут их оформить, так как консульства Украины в РФ не работают.

В начале мая в ООН заявили, что с начала спецоперации с Украины в соседние государства выехали более 5,5 миллиона беженцев. Большинство оказалось в странах Европы. Тогда эксперты отмечали, что это серьезный вызов для принимающей стороны.

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что рост количества мигрантов из Северной Африки в страны Евросоюза может ухудшить положение украинских беженцев.

По его словам, уже сейчас Европа меньше заботится о беженцах с Украины, чем три месяца назад. Он отметил, что от людей регулярно поступают жалобы о том, что они живут не в тех условиях, их не так кормят, им сокращаются пособия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

