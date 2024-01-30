ФФККР выразила уверенность в честности и чистоте российских спортсменов

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) возразила против вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу дисквалификации на 4 года фигуристки Камилы Валиевой, указав на уверенность в чистоте и честности российских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе федерации.

"Выражаем полную поддержку всем членам команды, которые представляли нашу страну на Олимпийских играх 2022 года в Пекине и по праву являются победителями командного турнира по фигурному катанию", – сказано в сообщении.

В заявлении ФФККР выразила недовольство тем, что Валиева в рамках вынесенного решения была приравнена к взрослому спортсмену, хотя являлась защищенным лицом в связи с ее несовершеннолетием.

Кроме того, федерация осудила решение Международного союза конькобежцев (ISU), по которому у российских спортсменов заберут золото командного турнира по фигурному катанию на коньках на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

На данный момент ФФККР ждет официальные документы и уведомления от ISU, в которых будет присутствовать объяснение, на каком основании было принято решение о дисквалификации фигуристки.

"ФФККР принимались и будут приниматься все необходимые меры по защите прав и законных интересов нашей команды и каждого спортсмена в отдельности, в том числе в судебном порядке", – подчеркнули в федерации, добавив, что интересы спортсменов находятся в приоритете у ФФККР.

Ранее ISU изменил решение в отношении российских фигуристов по итогам ОИ-2022, присудив им бронзу вместо ранее завоеванного командного золота. Причиной тому стал обнаруженный в результатах анализов Камилы Валиевой допинг.

Между тем Валиеву отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года начиная с сентября 2021-го.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Валиевой и фигуристами, в команде которых состояла девушка, заявил, что российская сторона считает решения несправедливыми. Россия, по его словам, намерена защитить права российских атлетов.



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