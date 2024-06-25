WBC не будет снимать санкции с российских боксеров

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Всемирный боксерский совет не будет отменять санкционные меры в отношении спортсменов из РФ, заявили представители организации.

"WBC оставляет неизменной политику организации", – передает ТАСС сообщение совета.

После начала спецоперации РФ на Украине МОК запретил Международной ассоциации бокса проводить квалификационные соревнования к Олимпиаде 2024 года.

Позднее Международная ассоциация бокса разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в состязаниях. В комитете отметили, что политика не должна влиять на спорт. Там указали на необходимость обеспечивать равенство по отношению ко всем участникам.

В мае 2023 года президент IBA Умар Кремлев заявил, что российским спортсменам разрешается участвовать в чемпионате мира по боксу без ограничений, то есть под флагом и с гимном страны.