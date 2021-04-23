"Барселона" объяснила вступление в Суперлигу

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Испанская "Барселона" заявила, что вступила в Суперлигу, так как разделяет мнение большинства европейских клубов в необходимости структурных реформ.

На сайте клуба говорится о важности гарантий финансовой устойчивости мирового футбола за счет улучшения продукта, который мог увеличить фанатскую базу.

В заявлении поясняется, что отказ от вступления в Суперлигу был бы исторической ошибкой, поскольку "Барселона" стремится всегда быть в авангарде событий.

"Это является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа", – подчеркивается в сообщении.

В то же время "Барселона" признала необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших негативную реакцию на создание Суперлиги в обществе.

Глава Суперлиги и президент "Реала" Флорентино Перес ранее сообщил, что обсуждает с "Барселоной", "Миланом" и "Ювентусом" возможные решения.

12 ведущих футбольных клубов Европы создали новый турнир 19 апреля. Проект подвергся резкой критике.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что не допустит игроков этих клубов к чемпионатам Европы и мира.

После этого английские "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили о выходе из проекта.