"Барселона" объяснила вступление в Суперлигу

Фото: AP/Joan Monfort
Испанская "Барселона" заявила, что вступила в Суперлигу, так как разделяет мнение большинства европейских клубов в необходимости структурных реформ.
На сайте клуба говорится о важности гарантий финансовой устойчивости мирового футбола за счет улучшения продукта, который мог увеличить фанатскую базу.
В заявлении поясняется, что отказ от вступления в Суперлигу был бы исторической ошибкой, поскольку "Барселона" стремится всегда быть в авангарде событий.
"Это является неотъемлемой частью идентичности клуба и его спортивного, социального и институционального духа", – подчеркивается в сообщении.
В то же время "Барселона" признала необходимость более глубокого анализа причин, вызвавших негативную реакцию на создание Суперлиги в обществе.
Глава Суперлиги и президент "Реала" Флорентино Перес ранее сообщил, что обсуждает с "Барселоной", "Миланом" и "Ювентусом" возможные решения.
12 ведущих футбольных клубов Европы создали новый турнир 19 апреля. Проект подвергся резкой критике.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что не допустит игроков этих клубов к чемпионатам Европы и мира.
После этого английские "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм Хотспур" объявили о выходе из проекта.
В Лидсе устроили акцию против Суперлиги
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