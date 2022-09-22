Руководящий состав Олимпийского комитета переизберут до конца 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые члены руководящего состава Олимпийского комитета будут избраны до конца 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.
"Исполком ОКР назначил на 20 декабря проведение Олимпийского собрания, которое пройдет здесь, в комитете. До конца года выберем новый состав руководящего состава ОКР", – сообщил Поздняков.
Ранее первый вице-спикер Госдумы, почетный президент ОКР Александр Жуков высказал уверенность, что большинство представителей Международного олимпийского комитета хотели бы вернуть российских атлетов на международную арену.
Он подчеркнул, что российские спортсмены рано или поздно смогут вновь принимать участие в международных соревнованиях. Жуков обратил внимание на то, что при отсутствии российских спортсменов олимпийское движение становится неполноценным.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит "ничего страшного" в смене спортивного гражданства российскими атлетами.
По словам представителя Кремля, подобные ограничения продемонстрировали необходимость в создании внутренних спортивных соревнований в России. Такая возможность окажет помощь атлетам в продолжении карьеры, уточнил Песков.
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