Песков не видит "ничего страшного" в смене спортивного гражданства атлетами из РФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит "ничего страшного" в смене спортивного гражданства российскими атлетами, передает его слова ТАСС.
"Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку, я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться, у меня есть пример моей жены, олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии", – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что ограничения в участии спортсменов из РФ в международных турнирах необходимо компенсировать внутренними соревнованиями. По его словам, ситуация является проблемой для спортсменов, не имеющих возможности продолжать деятельность.
"Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь на министерство спорта дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных стартов", – сказал Песков.
Он отметил, что РФ предстоит создать систему соревнований со странами, желающими взаимодействовать с государством в данной сфере.
Ранее Песков заявил, что Москва продолжит защищать интересы российских спортсменов на международной арене. По его словам, ситуация является непростой. Защищать интересы спортсменов необходимо в контактах с Международным олимпийским комитетом и другими организациями.
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