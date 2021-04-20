Проект футбольной Суперлиги остановлен – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Все 12 клубов, вовлеченных в создание Суперлиги, обсудили роспуск турнира и приняли решение остановить проект. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее ведущие футбольные клубы Европы создали свою Суперлигу. В нее вступили 12 команд, среди которых "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан" и "Ювентус".
При этом, по данным журналистов, "Челси", "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико" уже намерены покинуть проект.
Возглавил Суперлигу президент мадридского "Реала" Флорентино Перес. Предполагалось, что матчи будут проходить в середине недели.
Однако многие специалисты, болельщики и организации оказались категорически против этой идеи. Так, Международная федерация футбола назвала Суперлигу закрытой организацией, которая откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, UEFA и FIFA и находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований.
Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что не допустит игроков клубов, ставших частью Суперлиги, к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира.
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