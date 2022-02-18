Украинская бобслеистка Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине

Фото: dpa/picture-alliance/TASS/Michael Kappeler
Допинг-тест бобслеистки из Украины Лидии Гунько дал положительный результат. Об этом сообщается на официальном сайте Международного агентства тестирования (ITA).
Как уточнили специалисты, в допинг-пробе спортсменки обнаружили дигидротестостерон. Данное вещество является активной формой тестостерона.
Ранее украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от оставшихся стартов на Олимпиаде в Пекине. Спортсменку заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
До этого фигуристы Олимпийского комитета России победили в командном турнире Олимпиады, набрав 74 очка. Церемонию награждения тогда задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря обнаружили допинг.
После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании, где она заняла четвертое место.
Телезрителям рассказали, как устроен процесс проверки на допинг у спортсменов
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