Украинскую лыжницу временно отстранили от Игр из-за подозрения в употреблении допинга

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Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили от оставшихся стартов на Олимпиаде в Пекине из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, сообщает сайт Международного агентства тестирования (ITA).

Уточняется, что в допинг-пробе 34-летней атлетки были найдены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест был сдан 10 февраля на ОИ в Пекине.

На Олимпиаде в Пекине Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды. Спортсменка до 2018 года представляла Белоруссию. Она принимала участие в Играх в третий раз.

Ранее допинг в пробе от 25 декабря обнаружили у 15-летней фигуристки сборной Олимпийского комитета России Камилы Валиевой. После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ на это МОК и WADA подали апелляцию. Заседание по данному делу в CAS завершилось накануне, а уже 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

