Фигуристка Валиева рассказала об операции из-за разрыва сетчатки глаза

Фото: телеграм-канал Kamila Valieva

Фигуристка Камила Валиева перенесла операцию из-за разрыва сетчатки. Об этом она заявила РИА Новости.

Как сообщила фигуристка, 16 августа у нее была диспансеризация, на которой врачи диагностировали ей разрыв сетчатки. В связи с этим ей пришлось сделать лазерную коагуляцию, после которой Валиевой запретили на две недели резко поворачиваться.

Фигуристка отметила, что потом ей снова пришлось делать повторную коагуляцию. Поэтому, по словам спортсменки, она смогла возобновить тренировки только 6 сентября.

"Я очень хорошо готовилась, очень хотела войти в сезон с четверным, по крайней мере, его восстановить", – призналась Валиева.

16 сентября в Москве на контрольных прокатах Камила Валиева представила короткую программу для нового сезона.

Ранее Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года. Заседания по допинговому делу спортсменки запланированы на 26, 27 и 28 сентября. Валиева примет в них участие по видеосвязи.

В феврале прошлого года российские фигуристы выиграли в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Однако во время награждения произошла задержка. Проблемы возникли с допинг-тестом Валиевой от 25 декабря 2021 года – в нем нашли допинг.

На этом фоне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от CAS дисквалифицировать россиянку на четыре года, а также аннулировать все ее результаты за период с 25 декабря 2021 года.

В январе этого года случай с Валиевой рассмотрели в РУСАДА. Агентство не признало вины или халатности спортсменки в данном инциденте, но при этом аннулировало ее победу на чемпионате России 2022 года. В WADA выразили беспокойство в связи с данным решением.